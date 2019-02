27e j. - Solskjaer : "Nous avons vraiment bien défendu"

1 vue | 01:14

Manchester United et Liverpool se sont séparés sur un match nul et vierge à Old Trafford ce dimanche dans le choc de la 27e journée de Premier League. En conférence de presse d'après-match, l'entraîneur des Red Devils Ole Gunnar Solskjaer a analysé la prestation de son équipe qui s'est notamment montrée très solide sur le plan défensif.

