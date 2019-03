27e j. - Rafael : "Je suis à 100%"

19 vues | 01:41

De retour après une opération des adducteurs, Rafael postule à une place face à Toulouse dimanche. Le défenseur de l'OL estime être quasiment revenu à son meilleur niveau et souhaite jouer le plus vite possible pour être candidat à une place face au Barça le 13 mars au Camp Nou.

