27e j. - Klopp : "De la pression mais aussi de la passion"

Manchester United et Liverpool se sont séparés sur un match nul et vierge à Old Trafford ce dimanche dans le choc de la 27e journée de Premier League. En conférence de presse d'après-match, le technicien allemand des Reds Jürgen Klopp a estimé que son équipe devait essayer de jouer "avec passion" pour répondre à "la pression" existante autour du club.

