VIDÉO - 26e j. - Jardim répond à Genesio : ''Je ne compte pas pour savoir qui a le plus de titres''

19 vues | 01:06

Égratigné par Bruno Genesio dans la presse à plusieurs reprises, Leonardo Jardim n'a pas voulu polémiquer avec l'entraîneur de l'OL : ''J'ai la plus grande impression de cet entraîneur. Je ne vais pas compter pour savoir qui a le plus de titres. Car tout dépend toujours des joueurs que tu as à disposition'', explique Jardim, pas rancunier mais sans doute motivé à l'idée de battre l'OL dimanche

