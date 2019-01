23e j. - Solskjaer chambre Pogba : ''Moi, je ne les aurais jamais tirés comme ça''

79 vues | 00:20

Ole Gunnar Solskjaer a été intérrogé sur la course d'élan très curieuse de Paul Pogba au moment de son penalty contre Brighton ce samedi (2-1). L'international français a ralenti sa course à l'extrême avant de frapper, ce qui n'a pas forcément déplu à son entraîneur : ''Tant que ça va au fond, ça me convient''.

