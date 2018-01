22e j. - Zambo-Anguissa : ''Njie doit s'accrocher''

62 vues | 00:56

André-Frank Zambo-Anguissa espère que son coéquipier à l'OM et compatriote camerounais Clinton Njie va se battre pour sa place ''dans ce groupe qui vit, tout le monde veut jouer. Clinton est très pro, il donne toujours le meilleur de lui-même'', plaide Zambo en faveur d'un Njie qui n'a été titulaire que six fois (six buts marqués).

