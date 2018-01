22e j. - Zambo-Anguissa : ''J'ai encore un long chemin''

15 vues | 01:03

André-Franck Zambo Anguissa refuse de se satisfaire du chemin parcouru et veut encore progresser avec l'Olympique de Marseille. C'est en tout cas ce qu'a indiqué le milieu phocéen avant le déplacement à Caen : ''Je dois être plus concentré pendant les matches, et marquer plus de buts. Mais le coach est toujours aussi exigent, ce qui est normal lorsqu'on porte les couleurs de l'OM'', insiste Zambo.

