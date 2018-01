22e j. - Garcia : "De vraies ressources mentales"

vue | 01:14

Rudi Garcia est heureux de voir l'OM inscrire beaucoup de buts en fin de match, comme lors du succès face à Strasbourg (2-0) : ''Tout le monde est ambitieux, le coach y compris. Contrairement aux autres sports, en foot le but vaut de l'or. On l'a vu à Lille, Rennes en a mis deux en quelques minutes et s'est imposé. Il faut toujours y croire'', indique Garcia avant le déplacement à Caen.

