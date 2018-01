VIDÉO - 22e j. - Emery : "Patients et calmes avant le Real"

Unai Emery estime que la confrontation face au Real Madrid a déjà débuté. ''On doit se préparer à chaque match, à chaque entrainement. Mais il y a du temps, on doit penser à Lyon, à la Coupe de la Ligue ensuite... On doit être calmes, patients'', réclame Emery qui ne veut pas jouer le match dans la tête plusieurs fois avant de se présenter à Santiago Bernabeu le 14 février.

