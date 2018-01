21e j. - Lamouchi : "Une belle réaction"

26 vues | 01:49

Sabri Lamouchi s'est montré soulagé après la victoire de Rennes à Lille (1-2). Le technicien breton a apprécié la révolte de ses joueurs, giflés 0-3 face à l'OM quelques jours après la débandade contre le PSG (1-6). ''Je vous rassure, il y a aura d'autres équipes qui perdront contre Paris et l'OM. Mais on a livré un bon contenu et surtout une bonne seconde période'' assure Lamouchi.

