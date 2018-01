21e j. - Favre : "La vidéo ? Il y avait main à 100%"

vue | 01:10

Le premier but monégasque de la soirée inscrit par Adama Diakhaby lors du match nul entre l'AS Monaco et l'OGC Nice (2-2) a pourtant été entâché d'une main de la part du jeune attaquant de l'ASM. Une faute qui a sans doute échappé aux yeux de l'arbitre de la rencontre et qui a poussé l'entraîneur niçois, Lucien Favre, à débattre sur l'utilisation de l'arbitrage vidéo dans le football.

