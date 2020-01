20e j. - Zidane : "Courtois a démontré qu’il était un grand gardien"

43 vues | 00:47

Interroge sur la saison compliquée de Thibaut Courtois et son retour au plus haut niveau, le technicien du Real Madrid, Zinedine Zidane, a insisté « le travail a payé ». Le gardien belge a été le héros du Real Madrid qui a remporté la finale de la Super Coupe d'Espagne en s'imposant 4-1 aux tirs au but face à son rival, l'Atlético de Madrid le week-end dernier.

