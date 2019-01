20e j. - Vieira : "Peu importe le contexte"

1 vue | 02:10

Patrick Vieira, conscient que Nice a été bousculé par Bordeaux vendredi soir, estime que la victoire est d'autant plus mérité qu'elle fait suite à l'annonce des départs de Jean-Pierre Rivère et Julien Fournier. ''On a montré une belle solidarité'', assure le coach azuréen.

Eurosport uniquement avec CANAL*