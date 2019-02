18e j., match en retard - Garcia : ''Le projet ne s'arrête pas à la fin de cette saison''

25 vues | 02:18

Interrogé sur une possible démission suite à la crise de résultats à l'OM, Rudi Garcia affirme être encore totalement impliqué dans le projet marseillais : ''On est venu me chercher pour ça. On travaille très dur, et on regrette que ce travail ne paie pas. On verra en fin de saison si celle-ci est ratée'', explique le technicien phocéen avant d'affronter Bordeaux mardi soir en match en retard.

