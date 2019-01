18e j. - Kovac : "Dortmund doit aussi remporter son match"

15 vues | 00:26

Galvanisé par la victoire de son équipe contre Hoffenheim (3-1) ce vendredi soir, pour la reprise de la Bundesliga, l'entraîneur du Bayern Munich Niko Kovac estime que la course au titre avec le Borussia Dortmund est de plus en plus serrée.

Eurosport uniquement avec CANAL*