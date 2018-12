VIDÉO - 17e j. - Silva : "Nous devons être plus efficaces"

Manchester City a dominé Everton à l'Etihad Stadium en ouverture de la 17e journée de Premier League (3-1). En conférence de presse d'après-match, l'entraîneur des Toffees Marco Silva a expliqué regretter le manque d'efficacité de son équipe et plus particulièrement de ses joueurs offensifs comme Richarlison, Theo Walcott et Dominic Calvert-Lewin.

