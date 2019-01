17e j. (en retard) - Lopes sur Fekir : "Il a montré tout son caractère"

1 vue | 00:19

Mené 2-0, l'Olympique Lyonnais a arraché le match nul sur la pelouse du Stadium de Toulouse (2-2) en match en retard de la 17e journée du Championnat de France de Ligue 1. En zone mixte d'après-match, le gardien de but de l'OL Anthony Lopes est revenu sur la prestation du meneur de jeu et capitaine des Gones Nabil Fekir, auteur du but de l'égalisation d'un somptueux coup franc.

Eurosport uniquement avec CANAL*