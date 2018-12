16e j. - Genesio : "On doit s'améliorer dans l'efficacité offensive"

9 vues | 00:39

L'Olympique Lyonnais et Rennes s'affronte sur la pelouse du Groupama Stadium de Lyon pour le compte de la 16e journée du Championnat de France de Ligue 1. En conférence de presse d'avant-match, l'entraîneur de l'OL Bruno Genesio affirme que son équipe doit être plus efficace devant le but, plus réaliste.

