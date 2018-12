VIDÉO - 15e j. - Genesio : "Un de nos matches le plus abouti"

17 vues | 00:21

L'Olympique Lyonnais et Lille ont fait match nul 2-2 sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy de Lille pour le compte de la 15e journée du Championnat de France de Ligue 1. En conférence de presse d'après-match, l'entraîneur de l'OL Bruno Genesio juge son équipe en progrès sur ce qu'il a vu contre le LOSC et juge ce match comme l'un des plus abouti cette saison.

