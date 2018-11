13e j. - Payet : ''Pas de comportements individualistes dans le groupe''

2 vues | 01:58

Invité à expliquer les raisons de la série de défaites de l'OM, Dimitri Payet accuse le mental des Phocéens, en baisse par rapport à la saison dernière : ''Quand on prend un but, on baisse la tête'', assure le milieu olympien qui veut la relever face à Dijon dimanche.

