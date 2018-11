VIDÉO - 12e j. - Blaquart félicite le "rafraîchissant" Savanier et la "bombe" Bouanga

Le Nîmes Olympique a remporté une victoire écrasante sur la pelouse de Dijon pour le compte de la 12e journée du Championnat de France de Ligue 1 (4-0). En conférence de presse d'après-match, l'entraîneur nîmois Bernard Blaquart a tenu à féliciter ses joueurs Téji Savanier (un but et une passe décisive) et Denis Bouanga (auteur d'un doublé) pour leur performance de haute volée.

