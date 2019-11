11e j. - Guardiola : "Liverpool gagne dans les dernières minutes grâce à son caractère spécial"

9 vues | 00:43

Longtemps, Manchester City et Pep Guardiola ont cru reprendre deux points sur Liverpool, tenu en échec à Aston Villa. C’était sans compter sur un but de Sadio Mané, qui a arraché la victoire dans les dernières secondes (1-2). Pep Guardiola, vainqueur de Southampton ce samedi (2-1), s’incline devant le talent et le caractère spécial du rival pour le titre.

Eurosport uniquement avec CANAL*