VIDÉO - 11e j. - Galtier : "On n'a pas encore vu le vrai niveau de Yazici"

"Yusuf [Yazici] peut et doit jouer à un niveau encore plus élevé", estime l'entraîneur de Lille Christophe Galtier, après la victoire de son équipe contre Bordeaux (3-0) ce samedi lors de la 11e journée de Ligue 1. Un succès auquel a grandement participé l'international turc, auteur notamment du deuxième but nordiste.

