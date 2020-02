Super Bowl LIV - Mahomes célèbre la victoire à Disney World

1 vue | 00:35

Le quaterback des Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, a célébré son statut de MVP de manière traditionnelle lundi, avec un voyage à Disney World. Disney et le MVP sont liés par un lien commercial depuis les années 1980. Mahomes a pu profiter de la foule, de la compagnie de Mickey Mouse et, ce qui est peut-être plus déconcertant, de quelques personnages de Star Wars.

