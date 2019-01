Brady : ''Le Super Bowl de 2002 ? C'était il y a bien longtemps...''

508 vues | 00:42

Pour Tom Brady, le Superbowl de dimanche entre les Patriots et les Rams ne sera pas une revanche de l'édition 2002. ''C'était il y a longtemps. En plus, ils étaient à Saint-Louis avant de revenir à Los Angeles. Mais ils avaient une grosse équipe et ça n'a pas changé'', affirme Brady qui espère une issue identique : New England s'était imposé sur le fil (20-17).

Eurosport uniquement avec CANAL*