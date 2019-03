VIDÉO - VUIDEO - De Popescu à Santarelli : Top 5 des plus beaux assauts à Budapest

vue | 01:30

GRAND PRIX DE BUDAPEST - Maria Popescu s'est parée d'or en réussissant l'un des plus beaux points en Hongrie, ce week-end. Et si Andrea Santarelli s'est incliné en finale, il a signé le plus beau des échanges qui composent notre Top 5.

