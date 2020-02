Touche, arme, priorité : voici le guide du fleuret

7 vues | 02:23

C'est l'une des trois disciplines de l'escrime. Le fleuret, c'est l'art de la parade et la prime à l'attaque. Avec une arme plus légère et un système de points en faveur des offensifs, il fait partie des sports olympiques les plus spectaculaires. Vous voulez tout comprendre du fleuret ? On vous explique tout en moins de 2'30".

Eurosport uniquement avec CANAL*