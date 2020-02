VIDEO - Thibus, Kiefer et Massialas dans le Top 5 des assauts du Grand Prix de Turin

6 vues | 01:11

GRAND PRIX DE TURIN - Ysaora Thibus, Gerek Meinhardt, Lee Kiefer et Alexander Massialas ont offert quelques beaux assauts en Italie. Ils sont dans notre best of.

Eurosport uniquement avec CANAL*