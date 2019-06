Pionnière et modèle, Inès Boubakri rêve d'or à Tokyo

VIDEO - Pionnière et modèle, l'escrimeuse Inès Boubakri rêve d'or à Tokyo

A 30 ans l'escrimeuse Inès Boubakri a connu un parcours hors du commun et une carrière riche. Médaillée de bronze aux Jeux Olympiques de Rio 2016 au fleuret et double médaillée de bronze aux Mondiaux (2014 et 2018), la Tunisienne a aussi porté toute une génération vers l'escrime dans son pays.

