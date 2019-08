VIDEO - Comment la Hongrie accueille et forme des escrimeurs étrangers pour entraîner ses jeunes

Grand pays d'escrime, la Hongrie accueille dans son académie de Budapest des escrimeurs venus de différents pays (Iran, Serbie, Colombie, Pologne, Thaïlande, Inde...) afin de les former à la technique hongroise. Le but : les amener ensuite à s'occuper et à entraîner les jeunes athlètes hongrois.

