VIDÉO - Tour Eiffel, Saint-Michel et Grand Palais : le Paris de Yannick Borel

Yannick Borel aime Paris et il vous fait découvrir les endroits qu'il préfère dans la ville lumière. De la Tour Eiffel évidemment à son restaurant de burger à Saint-Michel, le champion olympique par équipe à Rio et quadruple champion du monde (individuel et par équipe), vous emmène dans "son" Paris.

