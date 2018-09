Mayer : "Les 10 000 points, je n'y crois pas... pour moi"

229 vues | 01:05

Kevin Mayer, nouveau recordman du monde du décathlon (9126 points), s'est penché sur sa marque historique, son avenir et celui de sa discipline. S'il espère être encore là aux Jeux de Paris, voire LA, et pense avoir une marge de progression, le Français est certain qu'il ne franchira jamais la barre des 10 000 points.

