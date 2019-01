Nouvelle équipe, vieille habitude : Gaviria a dominé le sprint

387 vues | 02:24

TOUR DE SAN JUAN - Arrivé cet été au sein de l'effectif d'UAE, Fernando Gaviria n'en a pas changé pour autant ses habitudes. Pour la cinquième saison de suite, le Colombien s'est imposé lors de son premier jour de course. Et cette fois, c'est lors de la première étape du Tour San Juan. Intraitable au sprint, Gaviria a devancé Matteo Malucelli (Caja Rural) et Sam Bennett (Bora-Hansgrohe).

Eurosport uniquement avec CANAL*