Chutes, Bardet malheureux et Ewan supersonique : le résumé de la 2e étape

VIDEO - Tour Down Under : Chutes, Bardet lâché et puissance d'Ewan : le résumé de la 2e étape

692 vues | 04:10

TOUR DOWN UNDER - La 2e étape a été animée mercredi autour d'Adélaïde. Simon Yates été pris dans l'une des multiples chutes qui ont émaillé la course, Romain Bardet a été en difficulté dans le final après un problème mécanique et Caleb Ewan a fait parler son talent de sprinter pour couper la ligne d'arrivée en vainqueur. Voici le résumé vidéo.

