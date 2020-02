Pogacar vole sur les pourcentages : l'étape et le maillot de leader pour la pépite

201 vues | 02:24

TOUR DE VALENCE - Tadej Pogacar a dominé l'étape-reine tracée entre Calp et Altea. Le Slovène de l'équipe UAE a été le plus fort au sommet de la Sierra de Bernia. Il devancé Wout Poels (Bahrain-McLaren) et Tao Geoghegan Hart (Ineos) et s'empare du maillot de leder. Son arrivée en vidéo.

