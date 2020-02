VIDEO - Pogacar en forme trop tôt ? "Notre jugement est faussé par les années Indurain et Armstrong"

L'ÉCHAPPÉE DE FRITSCH - Première course de la saison... et première victoire pour Tadej Pogacar, qui a remporté le Tour de la Communauté valencienne début février, gagnant en prime deux étapes. Remco Evenepoel, aussi, commence fort 2020. Ces jeunes sont-ils en forme trop tôt dans la saison ? Non selon notre consultant Nicolas Fritsch, qui apprécie l'érosion de la mode des pics de forme.

