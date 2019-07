"Pas toujours une partie de plaisir" : Moinard et Delaplace commentent le chrono par équipes

264 vues | 02:15

TOUR DE FRANCE - Eurosport vous fait découvrir les coulisses de l'équipe Arkea-Samsic sur cette édition 2019 de la Grande Boucle. A l'occasion de la 2e étape et ce contre-la-montre par équipes dans les rues de Bruxelles, on retrouve Amaël Moinard et Anthony Delaplace dans leur chambre d’hôtel.

