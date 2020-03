Il y a un an, Groenewegen, oublié dans son coin, écoeurait au sprint Gaviria et Viviani

VIDEO - Il y a un an, DylanGroenewegen, oublié dans son coin, écoeurait au sprint Gaviria et Viviani

138 vues | 01:44

TROIS JOURS DE BRUGES-LA PANNE 2019 - Il y a un an, Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) livrait un grand numéro à l'abri des regards de Fernando Gaviria et Elia Viviani pour mieux les battre au sprint dans le final.

Eurosport uniquement avec CANAL*