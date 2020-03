Home Trainer avec Copponi et Demay : "Quand tu t'ennuies, t'as l'impression d'avoir toujours faim !"

408 vues | 04:25

HOME TRAINER - Pas simple de s'entretenir quand tu es confiné chez toi et sportif de haut niveau... En attendant de pouvoir sortir de chez elles, les deux pistardes Clara Copponi et Coralie Demay racontent à Louis-Pierre Frileux comment elles se forcent à manger sain et respecter un planning précis d'entrainement quotidien pour garder la forme et la ligne.

