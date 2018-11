"Aussi peu de chronos sur le Tour ? Une injure à toute l'histoire du vélo"

5 432 vues | 05:09

Cette semaine, notre consultant Nicolas Fritsch propose des mesures pour donner encore plus d'intérêt au cyclisme proposé sur les grands tours. Au menu du jour : de vrais et beaux chronos, des étapes très courtes mais également très longues, et pour finir des bonifications dignes de ce nom (Réalisation : François-Xavier Rallet)

