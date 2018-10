Van Poppel a su partir au bon moment : sa victoire en vidéo

215 vues | 02:10

BINCHE-CHIMAY-BINCHE - Danny van Poppel (Lotto NL-Jumbo) a remporté, mardi, la course belge en devançant Yves Lampaert (Quick - Step Floors) et Oliver Naesen (AG2R La Mondiale). Le Néerlandais est sorti au kilomètre et a résisté à ses adversaires pour franchir la ligne en tête.

