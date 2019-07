4940km, record du monde, conditions extrêmes : l'exploit de deux Français sur la Race Across America

1 770 vues | 01:32

RACE ACROSS AMERICA - Jean-Luc Pérez et Evens Stievenart sont devenus les premiers Français à remporter la Race Across America, la course cycliste la plus difficile au monde, bravant les 4940 kilomètres, le dénivelé vertical de fou, les attaques de chiens ou les vents contraires. Avec un record du monde à la clé ! (Réalisation : François-Xavier Rallet).

