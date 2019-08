Une montée courte et des forts pourcentages ? C'était du gâteau pour Valverde : l'arrivée en vidéo

TOUR D'ESPAGNE - Alejandro Valverde (Movistar) a remporté la 7e étape de la Vuelta au sommet de Mas de la Costa. Une montée courte et des forts pourcentages, il n'en fallait pas plus au Champion du monde pour dominer Roglic, Lopez et Quintana. L'arrivée du jour en vidéo.

