VIDÉO - Une dérogation pour les coureurs ? "On ne fait pas un métier utile à l'intérêt général"

576 vues | 03:48

Faut-il une dérogation pour les cyclistes professionnels ? Entre montrer l'exemple et se conformer aux règles de sécurité ou exercer son métier et imiter certains coureurs étrangers, Yoann Offredo et Stéphane Rossetto débattent du problème dans le Club Eurosport.

