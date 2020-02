VIDÉO - UAE Tour annulé : coureurs et journalistes sont confinés dans leurs chambres

UAE TOUR - Les deux dernières étapes de l'UAE Tour prévues vendredi et samedi ont été annulées après la découverte de la contamination de deux membres de staff d'équipe. Les coureurs, les journalistes et les organisateurs sont confinés et doivent passer des tests.

