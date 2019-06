Nizzolo sauve la semaine de la Dimension Data, Ulissi sacré

62 vues | 02:35

TOUR DE SLOVENIE - L'Italien Giacomo Nizzolo (Dimension Data) a signé un sprint parfait pour s'offrir la 5e et dernière étape dimanche et permettre à son équipe de terminer sur une bonne note. Son compatriote Diego Ulissi (UAE Team Emirates) a conservé sa première place au classement général et remporte l'épreuve.

