Pérez vainqueur, Pinot et Bardet placés : le résumé de la première étape

VIDÉO - Tour des Alpes-Maritimes et du Var : Pérez vainqueur, Pinot et Bardet placés : le résumé du jour

TOUR DES ALPES-MARITIMES ET DU VAR -Anthony Perez est arrivé en vainqueur vendredi sur les hauteurs de Grasse (Alpes-Maritimes) lors de la 1re étape et a endossé le maillot de leader. Romain Bardet (AG2R La Mondiale) a pris la 10e place, Quintana, Porte et Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) finissent aussi roue dans roue.

