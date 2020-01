Le résumé de la 3e étape

VIDEO - Tour Down Under - Le résumé de la victoire de Richie Porte (Trek) sur la 3e étape

5 vues | 04:34

TOUR DOWN UNDER - L'Australien Richie Porte a fait parler sa puissance pour faire la différence dans le final et remporter la 3e étape jeudi. Un succès qui permet au coureur de la Trek d'endosser le maillot de leader du classement général. Voici le résumé vidéo de la course.

