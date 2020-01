Nizzolo était le moins émoussé des sprinteurs, Impey nouveau leader : le résumé de la 5e étape

101 vues | 05:14

TOUR DOWN UNDER – Giacomo Nizzolo (NTT) a remporté samedi à Victor Harbor la 5e étape, au sprint. Il a devancé son compatriote italien Simone Consonni (Cofidis) et l’Irlandais Sam Bennett (Deceuninck - Quick Step), mal placé à l’issue d’un final rendu éprouvant par une courte ascension. Daryl Impey (Mitchelton-Scott) prend la tête du général à Richie Porte (Trek - Segafredo), grâce à une bonif'.

