Impérial au sprint, Ewan a récidivé devant Bennett : revivez l'arrivée de la 4e étape en vidéo

Tour Down Under - VIDEO - Ewan a récidivé devant Bennett

18 vues | 00:29

TOUR DOWN UNDER - Caleb Ewan est allé la chercher. Au sprint, le coueur Lotto Soudal a devancé l'Irlandais Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step) et le Belge Jasper Philipsen (UAE - Team Emirates) sur la 4e étape du Tour Down Under. Il s'agit de sa deuxième victoire d'étape. Revivez l'arrivée en vidéo.

